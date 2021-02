Po World of Warcraft Classic se vrátí ke kořenům i Hearthstone

12. 2. 2021 10:35 | Bleskovky | autor: Šárka Tmějová

Karetní hra Hearthstone vyšla už v roce 2014 a od té doby se v ní hodně změnilo. Kvůli novým sadám karet zavedl Blizzard rotaci, kdy ty staré nejen vycházely z módy, ale hlavně se v kompetitivních režimech už ani nedaly zařadit do balíčků. Ale brzo opět budou relevantní. Během letošního roku se Hearthstone dočká režimu Classic Format, kde budete moct hrát s balíčky karet z téměř původní verze. Konkrétně z té z června 2014 s jedním vyvažovacím patchem.

Kromě toho Blizzard do hry zařadí Core Set s 235 startovními kartami, které budou ideální volbou pro nováčky, co by do karetního světa Hearthstonu chtěli nově proniknout, ale neví si moc rady. Nabídka se bude obnovovat každý rok v závislosti na aktuální rotaci. Nově příchozí budou karty získávat levelováním jednotlivých tříd do levelu 10 a celého účtu až do levelu 60.

Podrobnosti o obou novotách se pravděpodobně dozvíme příští týden během BlizzCon Online.