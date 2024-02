Do Game Passu v únoru zamíří Resident Evil 3 a šest dalších her

7. 2. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Microsoft představil nabídku titulů, které v nadcházejících dnech a týdnech obohatí jeho předplatné Xbox Game Pass. Už dnes se můžete pustit do vlakového simulátoru Train Sim World 4, který vás nechá projet po vybraných železničních tratích z celého světa. Zítra, 8. února, do nabídky přibude loňský ročník virtuálního amerického fotbalu, Madden NFL 24 od EA Sports.

zdroj: Dovetail Games zdroj: Foto: EA

Příští týden, 13. února, pak nabídku Game Passu rozšíří čtyři roky starý remake Resident Evil 3. Načasování survival hororu s Jill Valentine v hlavní roli je pak opravdu příhodné, protože díky ní na svatého Valentýna nikdo z předplatitelů nemůže říct, že by nedostal žádnou valentýnku.

zdroj: Capcom

Kdyby vám to ale bylo málo, 14. února do předplatného přibude dvojice – metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night a uklidňující oddechovka A Little to the Left, kde můžete rovnat a organizovat nejrůznější předměty.

zdroj: ArtPlay zdroj: Max Inferno

Následující den, 15. února, dorazí kooperativní manažerská záležitost PlateUp!, která prověří vaše přátelství, partnerství i rodinné vazby. V podstatě jde o trochu drsnější roguelite variaci na koncept Overcooked, kde musíte dokázat, že jste opravdu sehraný tým a přežít 15 dní v nemilosrdném restauračním byznysu. Na PC hra vyšla už loni, na konzolích pak vedle Xboxu ve stejný den vychází i na PlayStation a Switch.

Za dva týdny, 20. února, pak nabídku Game Passu obohatí příběhová sci-fi adventura Return to Grace, ve které v kůži vesmírného archeologa probudíte dlouho ztracenou bohyni umělé inteligence a musíte postupně s její mnohačetnou osobností odhalit, proč se ji lidé kdysi dávno vůbec rozhodli vypnout.

zdroj: Creative Bytes Studios

S výjimkou Madden NFL 24 si všechny novinky můžete zahrát na PC, Xboxu i v cloudu. Americký fotbal bude nicméně k dispozici jen na PC, Xboxu One a Xboxu Series X/S.

Nově příchozí hry bychom měli, v únoru ale dva tituly z Game Passu také zmizí, konkrétně 4X tahová strategie Galactic Civilizations III a vizuální novela Opus: Echo of Starsong. Obě ho opouštějí 15. února a pokud si je posléze budete chtít zahrát, musíte si je koupit. Předplatitelé nicméně dostanou na případný nákup 20% slevu.