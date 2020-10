Dnes vychází 7 zajímavých her včetně Age of Empires III, farmaření a českého survivalu

15. 10. 2020 16:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Není nad to, když se v jeden den sejde celá řádka zajímavých titulů různých velikostí a žánrů, aby si vybral opravdu každý. Samozřejmě to přináší i problémy. Co když se vám her líbí víc a nemáte na všechny čas? Vítejte v mém světě… Tady je sedmička nových her, z nichž ani jedna (dobře, možná jedna) nevypadá jako jednoznačný propadák.

Načekali jsme se a dočkali jsme se. Age of Empires III možná nemá status kultovního hitu jako Age of Empires II, ale to neznamená, že by to byla špatná hra. Možná jste ji nikdy nehráli, nebo naopak patří k vaším oblíbeným. V obou případech je tu pro vás její definitivní edice, která slibuje přepracovanou grafiku a hudbu, všechna dříve vydaná rozšíření, ale i úplně nový obsah. Držme si palce, protože kvalitních realtimových strategií pořád není moc.

zdroj: Microsoft

Protože jedeme abecedně, je hned na druhém místě česká hra Drive 4 Survival. Je to tedy trošku podvod, protože vstoupila teprve do early accessu, ale měli byste o ní vědět. Sice jde o docela běžný survival, ve kterém musíte jíst, pít, spát, hlídat si zranění, nemoci a budovat si vlastní domeček, ale zároveň je tu kousek z Mad Maxe. Máte totiž vlastní káru, o kterou musíte pečovat a krmit ji, aby vás dostala dál a dál v tomto prazvláštním postapokalyptickém světě. Třeba se z toho vyklube příjemně návyková záležitost!

zdroj: M3M Games

Monster Truck Championship (PC, PS4, X1 a 19. listopadu Switch)

Každý podobně nabitý den musí mít své ošklivé káčátko. Za mě je jím Monster Truck Championship. Na jednu stranu je dobře, že se někdo snaží o simulaci i tohoto šíleného sportu, ale kéž by se snažil o něco víc. Z videí to nevypadá moc dobře a nemohu se zbavit svědivého pocitu, že to prostě nebude dobrá hra kvůli bídnému jízdnímu modelu (a nic moc grafice). Ale budu jedině rád, když bude můj divácký úsudek mylný. Kromě kariéry a tuningu počítejte i s multiplayerovými závody pro osm hráčů.

zdroj: Nacon

Noita je early accessem prověřená akční plošinovka s prvky roguelike. Z téměř 15 tisíc recenzí je celých 95 % kladných, takže tady skutečně není co řešit. A co je na hře vlastně tak výjimečného? Prostý fakt, že simuluje každý pixel. Z prostředí se tak stává nebezpečné hřiště, kde se nad vámi může protrhnout rybník, zavalit vás písečná duna, zřítí se na vás strop nebo žhavá láva. Samozřejmě to vše můžete využít i k vlastnímu prospěchu a usnadnit si například cestu kupředu provrtáním se hlínou.

zdroj: Nolla Games

Professional Farmer není zrovna nejlépe hodnocená série farmářských simulací. Jenže Cattle and Crops do ní do nedávna vůbec nepatřilo. Jde o samostatný titul úplně jiného studia a po Pure Farmingu jediného dalšího vážného konkurenta kralujícímu Farming Simulatoru. Tvůrci vsadili na větší hloubku mechanismů, ještě maniakálnější smysl pro detail a tolik důležitou práci s bahnem, jež má mnohem pokročilejší fyziku než poslední díl Farming Simulatoru. Bude to ale na pokoření krále stačit?

zdroj: Toplitz Productions

Studio Runner Duck udělalo velkou díru do světa hrou Bomber Crew, ve které jste spravovali posádku druhoválečného bombardéru. Space Crew je duchovním nástupcem, ve kterém druhou světovou střídá vesmír a druhoválečný bombarder raketoplán. Opět budete rozkazovat, kdo bude za kormidlem, kdo za kulometem, kdo ve strojovně a kdo u štítů. Tedy v podstatě více téhož ve sci-fi hávu. Ale také vám to téma přijde méně zajímavé, než v Bomber Crew?

zdroj: Curve Digital

The Signifier (PC, začátek roku 2021 na PS4, X1)

Poslední pán na holení je psychologický trhiller The Signifier. Ve hře se stáváte expertem na umělou inteligenci a psychologii. S pomocí obou odvětví se vydáte do snů subjektů a pokusíte se z jejich pokřivených realit vyvodit pravdu o skutečných událostech, jmenovitě třeba vraždě vice prezidenta největší technologické firmy na světě. Budete cestovat mezi třemi dimenzemi, řešit hádanky, vést dialogy a rozplétat tím vším klubko lží a polopravd. A možná vás u toho bude mrazit v kostech...

zdroj: Raw Fury