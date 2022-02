Dle zákulisních zvěstí by měl Obsidian dostat na starost Fallout: New Vegas 2

25. 2. 2022 10:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když si Microsoft pořídil studia Obsidian, InXile a následně v rámci obří akvizice celou Bethesdu, fanouškům série Fallout začalo příjemné šimrání v podbřišku. Po letech, kdy se jim dostávalo spíše zklamání, se značka i vývojáři, kteří s ní umějí dobře zacházet, potkali pod jednou střechou. A ovoce tohoto spojení dost možná skutečně uzraje.

Novinář Jeff Grubb z VentureBeatu v aktuální epizodě podcastu GrubbSnacks zmínil, že dle jeho informací v Microsoftu pomalu začínají debaty zahrnující termíny „Obsidian“ a „New Vegas 2“. Samozřejmě je dle jeho slov diskuze v úplných počátcích a navíc jde zatím o pouhé zákulisní zvěsti, které nemají oficiální rozměr.

Vložit příští Fallout na bedra Obsidianu by ovšem bylo zcela logickým krokem. Dvanáct let starý Fallout: New Vegas je jedním z nejlepších dílů série (a taky je poslední skutečně dobrý). Ačkoli sdílel celou řadu mechanismů s předchozím Falloutem 3 od Bethesdy a na první pohled se obě hry podobaly jako vejce vejci, pod kapotou New Vegas se skrývaly mnohem propracovanější RPG mechanismy, skvělé postavy a díky zasazení do nevadské pouště jsme se dočkali i styčných bodů se starými Fallouty.

Můžeme si držet palce, aby nešlo o pouhé přání, které je otcem myšlenky, ale aby Obsidian skutečně dostal šanci na své mistrovské dílo navázat. Po více než deseti letech bychom si to my i značka Fallout skutečně zasloužili.