Diablo IV by mělo mít opravdu detailní editor postav a krásnou grafiku

2. 7. 2021 14:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Další tři měsíce utekly jako voda, což pro Blizzard znamená vydání nového čtvrtletního updatu z vývoje Diabla IV, který se tentokrát zaměřuje jen a pouze na grafickou stránku hru. V sáhodlouhém a místy pořádně technickém povídání se dostal ke slovu art direktor John Mueller, vedoucí designu postav Arnaud Kotelnikoff a pomocný art direktor Nick Chilano.

K nejzajímavějším informacím z textu patří možnosti tvorby vaší postavy, což byla věc v předešlých dílech opomíjená a to ze zjevných důvodů. Svého svěřence většinu času vidíte opravdu zdálky a je jedno, jaký má obličej. U Diabla IV to ale už platit nebude, alespoň co do počáteční tvorby postavy. Půjde vesměs o klasický editor s možností úpravy obličeje, volby vlasů, vousů, různých doplňků jako třeba piercing, nebude chybět tetování, volba barvy pleti, či úpravy specifické pro konkrétní třídy postav.

Grafické úpravy ale nekončí jen u postavy jako takové. Pokud vám na vzhledu záleží, pak pravděpodobně strávíte spoustu času v šatníku, kde budete kombinovat nejrůznější části oděvu a brnění. A až najdete ideální ohoz, přijde ke slovu ještě jeho barvení.

Tvůrci v updatu vysvětlují, jak jim všechny tyto systémy daly pořádně zabrat. Na rozdíl od komiksového pojetí Diabla III se totiž v případě čtvrtého dílu rozhodli pro co nejrealističtější zobrazení postav, s čímž souvisí fyzikální renderování objektů.

zdroj: Foto: Activision Blizzard

Díky tomu se zlaté a stříbrné části brnění krásně a realisticky lesknou pod různými úhly dopadajícího světla, ale zároveň hra musí počítat s tím, že když si hráč danou část obarví třeba na červenou, tak na to odlesky musí adekvátně reagovat.

Vývojáři si na sebe rovněž ušili bič tím, že se rozhodli pro upuštění od dřívějšího způsobu tvorby předělových scén. Legendární dechberoucí filmečky byly v dřívějších dílech předrenderované studiem Blizzard Animation, což v případě Diablo IV už neplatí. Veškeré filmečky se renderují přímo v enginu hry, což umožňuje účast vaší konkrétní vytvořené postavy v dané scéně.

A kvůli tomu museli tvůrci řešit, jak postavy obecně vypadají. Protože teď už se na svou postavu nekoukáte pouze z izometrického pohledu a v inventáři, ale i ve filmečcích, které mohou zabírat nejrůznější detaily.

V updatu se dále dozvíte, jakým způsobem vznikají dosti nechutná monstra, můžete se podívat na zpomalené záběry prezentující zmíněné fyzikální renderování a mnoho dalšího pro zájemce o detailní rozbor grafické stránky hry a vhled do tvůrčích procesů. Diablo IV ještě stále nemá datum vydání.