Diablo II: Resurrected vyjde po prázdninách. Zahrajete si otevřenou betu?

13. 6. 2021 21:13 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Vedle dlouhé řady nových her se na nabité prezentaci Microsoftu připomněla i jedna stará: očekávaný remaster Diablo II: Resurrected. Milovaná klikačka se podělila o nové video, datum vydání a navrch přidala informace o otevřené betě.

Napřed to nejdůležitější: Brány pekla se otevřou 23. září, a to na všech oznámených platformách – PC, starém i novém PlayStationu, starém i novém Xboxu a na Switchi. Ověřit si to můžete v traileru, který sám o sobě stojí za zhlédnutí, protože připomíná, jak pěkně remaster vypadá:

zdroj: Xbox

Těžko se mi věří, že pod krásnou, atmosférickou slupkou novoty stále tepe staré srdce. Resurrected je skutečně remaster, který si pohrává s vizuálem, nikoli remake, v němž by byla celá hra znovu vystavěna od základů – komu to vadí, ten si musí počkat na Diablo IV.

Na dvojku ovšem dlouho čekat nebudeme, což platí dvojnásob o její otevřené betě. Ta vypukne už někdy během srpna, byť tedy ne na všech platformách a ne se všemi třídami – zahrajete si jen za Amazonku, Barbara, Paladina, Čarodějku a Druida, chybí Nekromant a Assassinka. Pokud si hru předobjednáte, do bety se dostanete dřív než zbytek hráčské obce.

Autoři na Diablo II: Resurrected pověsili čtyřicetidolarovou cenovku, a kdybyste měli zájem o „Prime Evil Collection“, v níž najdete ještě Diablo III a kosmetické drobnosti, vytáhnete z kapsy 20 dolarů navíc.