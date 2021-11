Devolver vstoupil na burzu a kupuje tři studia

6. 11. 2021 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Akcie vydavatelství Devolver Digital se předevčírem začaly prodávat na burze, jejich objem byl ohodnocen na 950 milionů dolarů (skoro 21 miliard korun). Majoritní podíl nicméně zůstává v rukou společnosti, respektive jejích 172 zaměstnanců - každý z nich vlastní ve firmě svůj podíl.

Podle vyjádření Devolveru vstup na burzu firmě umožní více investovat do her, které studia pod ní momentálně vyvíjí, a zároveň mezi ně zařadit ta, jejichž podporu by předtím nezvažovala.

Server GamesIndustry.biz uvádí, že o akcie Devolveru projevilo zájem i Sony, které má plánovat nákup pětiprocentního podílu ve společnosti. 8 % pak měl koupit čínský NetEase.

Spolu s veřejným obchodováním Devolver oznámil ještě jednu novinku, a to odkoupení tří herní studií: Dodge Roll (Enter the Gungeon), Nerial (série Reigns, Card Shark) a FireFly Studios (série Stronghold). Zařadí se tím po bok chorvatského Croteamu, tvůrců Serious Sama, které Devolver koupil loni v říjnu.

Studia si mají zachovat plnou tvůrčí autonomii v souladu s filozofií firmy, která vznikla v texaském Austinu v roce 2009. Vydavatelství se kromě legendárních tiskových konferencí na E3 proslavilo zaštiťováním mnohých nezávislých titulů jako Hotline Miami, Shadow Warrior, Loop Hero, Death’s Door, My Friend Pedro a desítek dalších. V nejbližším vydavatelském plánu má pak kupříkladu Asií výrazně inspirovanou akční řežbu Shadow Warrior 3, roboticky logickou The Talos Principle 2, netradiční western Weird West nebo strategii Terra Nil.