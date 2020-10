Tvůrci Serious Sama a vydavatel Devolver se spojili. Chystají další díly a The Talos Principle 2

22. 10. 2020 10:34 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Tisková zpráva je přesně taková, jakou byste od Devolveru čekali: „Devolver koupil Croteam… Nebo možná Croteam koupil Devolver… Kdo to má vědět v této fázi vztahu.“ Ale důležité je toto: „Croteam si samozřejmě zachová tvůrčí svobodu a Devolver zůstane u hloupých doporučení, která Croteam ignoruje – přesně jak to máme rádi.“

Studio Croteam vzniklo před téměř 30 lety a proslavilo se zejména sérií Serious Sam a adventurou The Talos Principle. Devolver je starý 10 let a vzájemná spolupráce začala u Serious Sama 3. Croteam bude nadále pokračovat se svou akční sérií a chystá i The Talos Principle 2.