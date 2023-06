Deus Ex slaví 23 let. Vyzkoušejte si legendární cyberpunk se zrcadlovým modem

23. 6. 2023 14:33 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Před 23 lety vyšlo legendární cyberpunkové RPG Deus Ex. Futuristická akce plná konspirací, nanoimplantátů a světových spiknutí byla vybroušeným diamantem herní formule, kterou v roce 1994 zavedl System Shock, a nabízela polootevřený svět s několika konci, bytelným RPG systémem a různými způsoby, jak přistupovat k řešení situací.

Deus Ex stihl za ty více než dvě dekády existence posbírat celou řadu zajímavých modifikací. Můžete například hrát za ženu, zkusit si komunitní rozšíření Deus Ex: Nihilum nebo si jen trochu přiostřit textury v grafickém overhaulu Deus Ex: New Vision. Pokud byste ale na legendu rádi zavzpomínali z trochu jiné perspektivy, může být pro vás tím pravým mazadlem mechanických augmentací mod Deus Ex Randomizer.

Ten dělá velice jednoduchou, ale efektivní věc: náhodně zrcadlově převrací mapy. Může to znít jako banalita, která má na hratelnost pramalý vliv, ale pokud jste někdy „mirror mody“ hráli, sami víte, jak dokáže zrcadlení zamíchat kartami a důvěrně známou navigací prostředím.

Randomizer mapy převrací opravdu náhodně. Při prvním spuštění si zvolíte, kolik procent mapy chcete zrcadlit, a mod rozhodne za vás. Žádná dvě dohrání tak nebudou stejná. Hru navíc nemusíte rozjíždět od začátku při úpatí Sochy svobody a klidně rovnou skočíte do akce v Hongkongu nebo Paříži. Samozřejmě za doprovodu adekvátního počtu zkušeností, výbavy a augmentací.

Přehozením map však randomizer nekončí. Modifikace dává nepřátelům náhodně helmy, které jim propůjčují elementální odolnosti, a dokáže náhodně rozhodit soky i předměty.

Čekání na plnohodnotné pokračování Deus Ex bude ještě dlouhé. Jde tak o zajímavou výpravu do dystopie blízké budoucnosti, pokud máte hru prošlapanou křížem krážem.