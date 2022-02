Destiny 2 rozdává bonusy, abyste mohli naskočit do datadisku The Witch Queen

Únor je letos herně velmi bohatým měsícem, o což se zčásti stará také Bungie s rozšířením The Witch Queen pro své multiplayerové sci-fi Destiny 2. A jak už to tak v případě nového obsahu chodí, aby dával smysl pro veterány, kteří se střílečkou strávili stovky a tisíce hodin, pojí se s ním nároky na minimální úroveň - v případě Destiny 2 zvanou Power.

Bungie se v tomto případě rozhodlo pomoct nováčkům i těm, kdo tenhle vesmír opustili už před nějakou dobou, a od zítřejšího dne všem bez rozdílu zvedne Power minimálně na hodnotu 1350. Což je právě level, který je ideálním vstupním bodem pro kampaň The Witch Queen, která zítra taktéž vychází. Pokud máte Power vyšší, o výbavu a sílu samozřejmě nepřijdete.

Friends, help blast this far and wide during our final weekend before launch.



Even if you’ve taken a break from Destiny 2, we’ll be bumping up the power of your gear to get your straight in to the Witch Queen campaign on Tuesday. pic.twitter.com/TqQezEN3Sa