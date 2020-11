Destiny 2 dostává nové rozšíření. Co vše se změní?

10. 11. 2020 16:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Destiny 2 se dnes dočkává nového rozšíření s názvem Beyond Light, které přichází s celou řadou změn týkajících se dosavadního obsahu. Guardiani budou nově moci kromě síly Světla užívat i Temnotu, to ale zdaleka není to jediné, co se mění.

Asi nejpodstatnější novinkou je odstranění zhruba 40 procent obsahu, který byl velmi zřídka využíván. Do Destiny Content Vaultu, tedy na odpočinek, míří například Io, Titan, Mars, Merkur a Leviathan. Omezení obsahu by mělo vést k menší velikosti instalace, ale i častějším updatům, menšímu počtu bugů a lepšímu využívání hráčské zpětné vazby.

Naopak do hry přibude měsíc Europa s pěti zónami, který přichází s příslibem jedné z největších map v historii značky. Kromě něj se do hry také vrátí starý známý kosmodrom z prvního dílu, který navíc nabídne vylepšený úvodní quest pro nové hráče.

Guardiani si nově mohou zvolit třídu Stasis, která jim umožní zpomalovat či zastavovat čas a také rozbíjet nepřátele na šrapnelovité střepy. Dojde také k implementaci upravitelných stromů schopností, po které hráči dlouhodobě volali.

Kromě toho se množství změn samozřejmě týká i zbraní, zbrojí a Ghostů, možností jejich úprav, v případě zbraní také zastarávání, které postupně donutí hráče zbavit se dříve používaných kousků a vyzkoušet nové a účinnější exempláře.

Bungie také slibují větší důraz na vývoj příběhu. Zásadní novinkou pak bude podpora next-gen konzolí, která má dorazit 8. prosince letošního roku. Už dnes ale Destiny 2 v kompletní kolekci můžete hrát v rámci zpětné kompatibility skrz službu Xbox Game Pass.