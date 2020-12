Designéra úrovní pro Doom 2 inspiroval jeho vlastní dům

4. 12. 2020 13:25 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když se řekne Doom, většina pamětníků si automaticky vybaví dva Johny – Carmacka a Romera. Jenže na legendárních střílečkách ve starém, původním id Software pracovala celá řada dalších důležitých jmen. Patřil mezi ně třeba Tom Hall, Adrian Carmack (který mimochodem není s Johnem spřízněn) a také Sandy Petersen, který navrhl celou řadu monster a úrovní.

V knize Masters of Doom, která o kořenech id Software vypráví, se můžete dočíst zábavný fakt, a sice, že Petersen patří k praktikujícím členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, tedy do relativně striktní mormonské církve. Přesto ve své práci na designování pekelné střílečky neviděl žádný rozpor se svou vírou a prohlásil, že démoni jsou ryze digitální a navíc ve hře vystupují v roli záporáků.

Patrně ještě zajímavější informací je ale to, že jedna z úrovní Doomu II je navržena podle domu, v němž Petersen žije. V přiloženém videu se můžete přesvědčit, že ačkoli od uvedení hry uplynulo už více než čtvrt století a vývojářův doom (haha) se od té doby mírně proměnil, styčné body stále fungují. Petersen ve videu navíc říká, že se mu do hry podařilo propašovat i obydlí jeho rodičů, v němž vyrůstal, a několik dalších reálných budov.

Sandy Petersen kromě Doomu pracoval na celé řadě dalších známých her, mezi něž patří Quake, Age of Empires nebo Halo Wars. V současné době se věnuje vývoji stolních RPG, u nichž ostatně leží kořeny jeho herní kariéry. Ještě před nástupem do id Softu totiž pracoval ve firmě Chaosium a navrhl stolní RPG Call of Cthulhu z roku 1981.