Dějová linka Injustice se zlým Supermanem dostane filmovou adaptaci

22. 7. 2021 14:45 | Novinky | autor: Pavel Makal

Uplynuly už čtyři roky od vydání druhého dílu bojovky Injustice, kterou má na svědomí studio Netherrealm, tedy slovutní správcové značky Mortal Kombat. Nové pokračování zatím oznámeno nebylo, přesto se ale příznivci mohou radovat – Injustice pořád žije.

Alespoň to tvrdí magazín Hollywood Reporter, který informuje o plánovaném vzniku animovaného filmu Injustice: Gods Among Us v produkci Warner Bros. Animation pod hlavičkou labelu DC Animated Movie. Snímek má čerpat inspiraci nejen z herní adaptace, ale především z komiksového prequelu od Toma Taylora s názvem Injustice: Gods Among Us: Year One.

Příběh se točí kolem alternativní verze Země, kde se Jokerovi povede lstí přimět Supermana k tomu, aby zabil Lois Lane. Hněvem a zármutkem zlomený hrdina se rozhodne využít svou nezměrnou sílu k ovládnutí celého světa a stane se diktátorem, čemuž samozřejmě Batman a další kolegové nemohou jen tak přihlížet.

Za zmínku stojí, že Lois Lane bude ve snímku promlouvat hlasem Laury Bailey, která je hráčům už dlouhé roky známá z celé řady rolí, počínaje Jainou Proudmoore z Warcraftu a konče Abby z loňského trháku The Last of Us: Part II. Snímek by se měl na obrazovky dostat někdy v průběhu letošního podzimu.