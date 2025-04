Datum vydání GTA 6 zůstává záhadou, šéf Take-Two chce udržet napětí

31. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

K tomu, aby Grand Theft Auto VI bylo nejočekávanějších hrou letošního roku, bohatě stačilo titul oznámit a na konci roku 2023 vydat jednu ukázku. Absence dodatečných informací pak sice i přes ujišťování dala vzniknout spekulacím o možném odkladu, ale jak se zdá, to vše je součástí promyšleného plánu.

Generální ředitel vydavatelství Take-Two Interactive Strauss Zelnick v rozhovoru pro Bloomberg uvedl, že chtějí udržet nadšení, které kolem hry panuje. Už nyní se jedná o nejvyhlíženější titul posledních let, ačkoliv k němu nejsou dostupné skoro žádné konkrétnější informace.

Ve společnosti se zkrátka na rozdíl od konkurence rozhodli vsadit na kratší marketing, aby podpořili zvědavost, ale zároveň se vyhnuli přílišnému čekání. Což se jim evidentně bohatě daří. Nejen s ohledem na fanoušky, ale i ostatní vydavatele, kteří se vydání Grand Theft Auto VI tak trochu obávají.

zdroj: Rockstar

„Očekávaní jsou možná největší, jaká jsem kdy v zábavním průmyslu viděl, a to už jsem něco zažil. My chceme tato očekávání a vzrušení udržet. Máme konkurenty, kteří svůj plán vydání oznámí roky dopředu, ale my jsme zjistili, že je lepší poskytnout marketingové materiály relativně blízko vydání, abychom na jedné straně vytvořili vzrušení, a na druhé vyvážili očekávání naplněným potenciálem,“ pronesl Zelnick v rozhovoru.

K podpoře zmíněných očekávání dle jeho slov rovněž slouží i fakt, že hra vzniká poměrně dlouho. Rockstar nevydává hry pravidelně, ale vždy se jedná o velkou událost. Ve studiu se proto všichni snaží, aby vytvořili velké, komplexní, ale především co nejdokonalejší dílo, které bude pokračovat v nastaveném odkazu. I proto vývoj trvá tak dlouho.

Ředitel v průběhu rozhovoru neopomněl zmínit ani zdravou výkonnost nesmrtelného GTA Online, jež i po necelých 12 letech hrají denně miliony lidí, přičemž mnozí z nich si platí i službu GTA+, která oproti roku 2023 zaznamenala loni 10% nárůst uživatelů.

Až Grand Theft Auto VI vyjde, nejdříve zamíří na konzole. Spekuluje se ale, že čekání na PC verzi by tentokrát nemuselo být tak dlouhé.