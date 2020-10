Darkest Dungeon 2 příští rok zamíří do předběžného přístupu

Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer (SWITCH)

Prožijte si jedinečné spojení kultovní legendy Crypt of the Necrodancer a stálice společnosti Nintendo The Legend of Zelda v symfonii skvělé hudby a rytmického gameplaye. Proběhněte v rytmu fanoušky milované hudby série The Legend of Zelda...