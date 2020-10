Ukořistěte na Kickstarteru skvěle vypadající deskovku Darkest Dungeon

21. 10. 2020 12:51 | Deskové hry | autor: Patrik Hajda

Jsou videohry, které je poměrně obtížné převést do stolní podoby (rychlé akční střílečky jako třeba Doom). Ale existují i videohry, které se jako deskovky narodily, což je případ Darkest Dungeonu. Počítačové tahovky můžou bez problémů odmigrovat na herní stoly, a i když to trvalo docela dlouho, jedno z nejlepších roguelike RPG všech dob se konečně dočkalo.

Na Kickstarteru se ve včerejších večerních hodinách rozjela kampaň deskovky Darkest Dungeon: The Board Game a její tvůrci ze studia Mythic Games (Reichbusters, Time of Legends: Joan of Arc, Mythic Battles) mohli rovnou bouchat šampaňské. Cíl 300 tisíc dolarů vybrali během mrknutí oka a přes noc jim do prvního milionu (23 milionů korun) chybí jenom kousíček.

Darkest Dungeon: The Board Game je kooperativní dungeon crawler pro 1 až 4 hráče, kteří se ujmou rolí utrápených hrdinů hledající poklady v temných podzemních kobkách. Společně budete čelit hordám nemrtvých nepřátel, temnotě, stresu, strachu, zraněním a bossům.

Mezi jednotlivými úkoly budete z nastřádaného lootu rekonstruovat zdevastovanou vísku, která vám za odměnu poskytne útočiště a služby. I vaši hrdinové se po nasbíraných zkušenostech vylepší o nové schopnosti a zahojí si rány.

Ale ani sebelepší hrdina nemusí zvládnout nápor osudu. Do hry vstupují kostky, které určí například vybavení, které si berete s sebou na výpravu a zároveň se starají o nahodilé efekty, jimž budete čelit při průzkumu náhodně vygenerovaných dungeonů. Počítá se i s permanentní smrtí, a pokud vstupujete do nové kapitoly v méně než čtyřech postavách, vaše putování končí.

zdroj: Mythic Games

Pro hlubší představení doporučuji shlédnout video výše, pokud tedy ovládáte angličtinu. Stejný jazyk potřebujete k pročtení pravidel. Deskovka Darkest Dungeon: The Board Game je očekávaná v listopadu příštího roku, ale předobjednat si ji musíte právě teď přes Kickstarter. Nepůjde totiž do běžného prodeje!

Takže si nachystejte buď 100 dolarů pro základní pledge, ve které najdete krabici napěchovanou obsahem (72 figurek) spolu s odemčenými stretch goaly, nebo 150 dolarů, které vám navíc zajistí rozšíření Crimson Court s dalším obsahem. Poštovné k nám je nepříjemných 37 dolarů.