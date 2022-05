Další značka Square Enix je ve ztrátě. Outriders si na sebe nevydělali

9. 5. 2022 15:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Loňská kooperativní akce Outriders si moje srdce sice nezískala, hráči ji ale nakonec přijali s mnohem větším nadšením než většina recenzentů. Bohužel jich ovšem patrně nebylo dost na to, aby se náklady na hru vydavatelství vrátily.

Alespoň to vyplývá z finančních výsledků studia People Can Fly, které mělo Outriders na starost. Polští vývojáři ve zprávě uvádějí, že jim dosud nebyly vyplaceny podíly z prodeje hry, a důvod je zcela jednoznačný – prodeje Outriders stále nedokázaly pokrýt náklady a začít generovat zisk. Bohužel lze mezi řádky vyčíst i pochybnosti o tom, že se situace v budoucnu změní a Outriders si na sebe v rámci svého životního cyklu vydělají.

Je důležité připomenout, že Outriders pomohlo na svět vydavatelství Square Enix, které v nedávné minulosti odprodalo drtivou většinu svých západních značek švédské skupině Embracer. Na druhou stranu si tři západní IP ponechalo: Jedná se o série Just Cause a Life is Strange, ale také právě Outriders. Už krátce po vydání se vydavatelství nechalo slyšet, že by ze značky rádo vytvořilo větší sérii. S ohledem na to, jak mizerně si vede, ale o životnosti tohoto plánu mám svoje pochybnosti.

Square Enix má v poslední době obecně problém s výkonem svých titulů. Minulý týden jsme vás informovali o tom, že na Marvel's Avengers a loňských Guardians of the Galaxy firma prodělala zhruba 200 milionů dolarů a právě tato ztráta zřejmě zapříčinila velmi nízkou cenu, za kterou Embracer západní studia a značky pořídil.

Outriders jsou k dispozici na PC a současné i minulé generaci konzolí. Hra byla hned při svém vydání k dispozici v rámci služby Xbox Game Pass. Ta jí patrně získala slušný počet hráčů do začátku, dohoda s Microsoftem ale zjevně nebyla dostatečně výhodná na to, aby se z ní pokryla zásadní část nákladů na vývoj a marketing.