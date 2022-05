Square Enix si ponechá některé ze slavných značek i po prodeji studií společnosti Embracer Group

4. 5. 2022 18:32 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Společnost Embracer Group na začátku týdne oznámila chystanou akvizici studií Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal, které odkoupí za 7 miliard od společnosti Square Enix. Spolu s tím získá Embracer Group i značky jako Tomb Raider, Deus Ex, Thief a Legacy of Kain spolu s přístupem ke katalogu více než 50 již existujících her.

Tisková zpráva společnosti Square Enix ale obsahuje i informaci o značkách, které si naopak ponechá. Jmenovitě jde o série Just Cause, Life is Strange a Outriders, o jejichž vydávání se nadále budou starat zahraniční pobočky společnosti. Pokud orgány odsouhlasí akvizici, tak k jejímu dokončení dojde odhadem mezi červencem a zářím.