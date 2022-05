Další velká akvizice se má týkat Warner Bros. a jeho značek, říká Imran Khan

3. 5. 2022 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

S velkými akvizicemi se v poslední době roztrhl pytel. Microsoft nedávno překonal svůj vlastní rekord a po nákupu Zenimaxu zahájil akvizici Activisionu Blizzard, Take-Two si za balík peněz pořídil Zyngu a Sony zas Bungie. Dnes jsme se dozvěděli o akvizici Crystal Dynamics, Eidos-Montréal a Square Enix Montréal švédskou skupinou Embracer Group. A to velmi pravděpodobně ještě není konec.

Dlouhodobě se spekuluje o tom, že by společnost Sony mohla mít v hledáčku studio FromSoftware, které v nedávné době vydalo extrémně úspěšný Elden Ring. Se Sony ho pojí společná historie, pro platformu v minulosti vytvořila původní Demon's Souls a o několik let později další obří hit Bloodborne. Ani jedna z těchto her se nikdy nepodívala na jiné platformy.

Novinář Imran Khan nicméně na Twitteru uvádí, že slyšel o další, ještě mnohem šťavnatější potenciální akvizici. Na prodej je dle jeho zdrojů herní divize Warner Bros., nabídka se má týkat studií i značek. Potenciální noví vlastníci by si tak mohli přijít na takové IP, jako je Batman a další hrdinové DC v rámci Injustice, ale také Harry Potter nebo Middle-earth, Mortal Kombat a ze starších třeba F.E.A.R. Mimo jiné by se díky akvizici mohli dostat třeba k adaptaci filmového Matrixu.

Couldn't get enough confirmation to actually write a post about it, but hearing a decent bit of chatter this week about WB Discovery shopping their game development studios around. — Imran Khan (@imranzomg) April 29, 2022

S ohledem na to, že Microsoft má momentálně plné ruce práce s akvizicí Activisionu, která má proběhnout do konce března příštího roku (a pořád není stoprocentně jisté, že bude úspěšně dokončena), je Sony oním pravděpodobnějším potenciálním zájemcem. Pořád jsou ale ve hře i další velké společnosti, kromě výše zmíněného Take-Two by své želízko do ohně mohl přihodit třeba čínský gigant Tencent. Prozatím se ovšem oficiálně nic neděje.