Další odklad. Stalker 2 nakonec v září nevyjde

25. 7. 2024 13:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Vývoj Stalkera 2 je utrápený a zdánlivě nebere konce. Okolnosti jsou ale pochopitelné. Ukrajinské studio to kvůli napadení Ruskem nemělo lehké, muselo se přestěhovat do Prahy (kde jim následně vyhořely kanceláře). Dlouho očekávaná střílečka z černobylské zóny si také prošla několikrát odklady kvůli testování, vychytávání chyb a potřebě dodatečného vývoje. A posouvání data vydání zjevně není konec, protože Stalker 2 nakonec 5. září nestíhá. Výše se můžete podívat na nový oznamovací trailer.

„Víme, že vás čekání unavuje a opravdu si vážíme vaší trpělivosti. Potřebujeme další dva měsíce na to, abychom vychytali všechny neočekávané anomálie (rozumějte: bugy). Jsme moc rádi za všechnu podporu, kterou od vás dostáváme a moc se těšíme, až hru konečně vydáme a vy se o jejich kvalitách můžete přesvědčit na vlastní kůži,“ vysvětluje šéf GSC Game World, Yevhen Grygorovyč.

Nové datum vydání je prozatím stanoveno na 20. listopadu. V redakci jsme rádi nejen proto, že září je hrami nabité, ale hlavně kvůli tomu, že vždycky raději hrajeme hry hotové než uspěchané. Stalker 2 vypadá fantasticky, a právě z technického stavu máme největší obavy.

„I když technická rozbitost je jedním z poznávacích znamení původního Stalkera z roku 2007, a i když by v současné situaci studiu GSC Gameworld bylo možné leccos prominout, vyslat tuhle roky vymodlenou hru do světa v podřadném stavu by byl hřích a hlavně velká škoda. Pokud totiž člověk odhlédne od špatně nahrávaných textur, podivných kolizí objektů a rozbité umělé inteligence, najde v ní ono osobité kouzlo, kterým čarovala už kultovní jednička,“ míní Pavel v dojmech z hraní z loňského Gamescomu a platí to i nyní o rok později.

Stánek Stalkera 2 se chystáme navštívit na kolínském výstavišti i letos. Tak uvidíme, kam se technický stav očekávané hry posunul a jestli teda už listopadové datum vydání můžeme považovat za definitivní.