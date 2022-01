Stalker 2 duben nestíhá, dorazí až na konci roku

12. 1. 2022 16:25 | Novinky | autor: Adam Homola

Vývojáři z GSC Game World oznámili odklad Stalker 2: Heart of Chernobyl a to až na prosinec letošního roku. Původně měla hra vyjít už za pár měsíců, počítalo se s ní totiž na duben. Místo toho se do surového postapo světa vrhneme až v zimě.

Těch sedm měsíců vývoje navíc chtějí tvůrci využít víceméně stejně jako kteříkoliv jiní. Konkrétní důvody jsou totiž z ranku těch nejtradičnějších: naplnění vize, dotažení hry do požadovaného stavu, řádné testování a vyladění.

Nezbývá tak doufat, že Stalker 2: Heart of Chernobyl vyjde 8. prosince v parádním a odladěném stavu, bez větších bugů a že bude hra opravdu hotová po všech směrech. A kdo ví, třeba do té doby tvůrci vymyslí i způsob, jak do hry nacpat NFT tak, aby to hráče nepopudilo. Nebo se tou dobou třeba už aktuální vlna NFT přežene.

zdroj: Microsoft