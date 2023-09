V pražských kancelářích GSC Game World hořelo

V pražských kancelářích Na Pankráci ve čtvrtek večer hořela elektroinstalace. V místě sídlí ukrajinské studio GSC Game World, které pracuje na očekávané střílečce Stalker 2: Heart of Chornobyl. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů. Záchranné složky evakuovaly třicet lidí, naštěstí nikdo nebyl zraněn. Jako první informaci přinesl český herní server Vortex.

S.T.A.L.K.E.R 2 GSC Game World offices in Prague suffered fire that destroyed one of the floors used by the company, Damage is tentatively estimate at 1.5Mill crowns



Unknown if it will affect the game release but No injuries



