Další kyberpunk! Taktické RPG Cyber Knights: Flashpoint nabídne stovky hodin zábavy

16. 11. 2020 14:19 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Star Traders: Frontiers bylo vydařeným mixem různých žánrů a dobře známých her. RPG prvky se zde setkávaly s taktickými bitvami, byly k vidění kousky z FTL: Faster Than Light či Darkest Dungeon. Studio Trese Brothers se po tomto dva roky starém a úspěšném zářezu vrhlo na další hru, kterou je rovněž taktické RPG s tahovými souboji, které se na rozdíl od XCOMu neomezují na čtvercovou síť.

V Cyber Knights: Flashpoint budete ovládat partu hackerů, žoldáků a zlodějů v kyberpunkovém dystopickém světě v roce 2231. Budete dělat to, co po vás bude chtít osoba s nejnaditějším měšcem, i když k úplně slepému naslouchání nedojde. Na cestě vás totiž čeká spousta důležitých voleb měnících směr vyprávění i vývoj vašich postav.

Příběhy budou vycházet ze složení vaší party a pochmurné minulosti jednotlivých členů, o další vyprávění se postarají vaši zaměstnavatelé a za mnohé zážitky budete děkovat i samotným futuristickým městům. Tvůrci slibují stovky hodin zábavy připodobitelné klasickým stolním RPG s kyberpunkovým zasazením.

Kromě vylepšování vlastních hrdinů, které můžete opatřit mnohými zbraněmi a vychytávkami včetně assassinské skryté čepele, budete ladit i vlastní základnu. Přidáte obchod se zbraněmi, lékařskou stanici a další instituce. Rány z bitev se samy nezahojí a daný nebožák si je ponese s sebou celým svým zbylým životem, pokud se mu o ně nepostaráte.

zdroj: Trese Brothers

Zní to dobře, co říkáte? Nicméně na záběrech z hraní výše už to taková sláva není. Přimhouřit oko nad alfa stavem by ještě šlo, jenže ono to celé vypadá až příliš mobilně. Důvod je prostý – jakmile si hra projde early accessem na Steamu, začne se skutečně portovat na telefony s Androidem a iOS, případně i na konzole.

Early access Cyber Knights: Flashpoint je naplánovaný na příští rok. O zafinancování projektu se postarali sami fanoušci letos v březnu, kdy v počtu 5 tisíc backerů přispěli na Kickstarteru na vývoj částkou 5 milionů korun. Snad se jim investice vyplatí.