Dabérka Ashly Burch reaguje na AI Aloy: „Tohle mě děsí.“

17. 3. 2025 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ashly Burch, herečka a dabérka Aloy ze série Horizon, o víkendu zareagovala na nedávno uniklé záběry AI verze své postavy. Video, které se minulý týden rozšířilo na sociálních sítích, ukazuje zaměstnance Sony Sharwina Raghoebardajala komunikujícího s hlavní hrdinkou postapokalyptické série poháněnou umělou inteligencí. V ukázce se jí ptá, jak se má, na což prototyp Aloy odpovídá, že fajn, ale trochu ji bolí v krku. Následně se podělila o střípky ze světa Horizonu.

Burch nyní na TikToku sdílela své pocity ohledně uniklého videa a uvedla, že studio Guerrilla Games ji kontaktovalo s ujištěním, že nejde o součást žádné jimi aktivně vyvíjené hry. Také zdůraznila, že Sony prý jako vstupní data nepoužila její herecký výkon: „Nebyl použitý můj hlas, žádná mimika, žádná data. Aloy jako postava patří Guerrille.“

Přesto Burch přiznává určité znepokojení. „Mám strach. Ne o Guerrillu, ani o Horizon, ani o své výkony, nebo o svou kariéru konkrétně. Mám obavy o tuhle uměleckou formu. O herní herectví jako uměleckou formu,“ vysvětluje dabérka, která si kromě Horizonu zahrála v řadě jiných herních sérií, jako je Life is Strange, Borderlands nebo The Last of Us.

Ve své reakci se herečka posléze dotkla stále probíhající odborové stávky SAG-AFTRA, ve které se právě otázka umělé inteligence stala klíčovým tématem. „Žádáme o ochranu,“ říká Burch. „Bojujeme za to, abyste potřebovali nejprve náš souhlas, než vytvoříte jakoukoliv naši AI verzi. Musíte nás spravedlivě odměnit. A musíte nám říct, jak ji používáte.“

Burch dodala, že se nebojí samotné existence této technologie, ale ani toho, že ji herní firmy chtějí používat, protože to je podle ní přirozená součást technologického vývoje a z něj plynoucích usnadnění. Využívání umělé inteligence v kombinaci se skeny a hlasy reálných herců a hereček by ale podle ní rozhodně mělo mít nějaká jasně stanovená pravidla.

„Představte si, že by ve videu, jako je tohle, byl nějaký reálný člověk – jeho hlas, obličej, pohyby – a on by s tím nemohl nic dělat. Neměl by žádnou ochranu. Žádný způsob, jak se bránit. A ta představa… to mě děsí. Bolí mě z toho srdce,“ uvedla Burch.

Svůj proslov zakončila vyjádřením podpory stávce a zdůraznila, že bojuje nejen za sebe, ale za budoucnost celého odvětví: „Chci, aby tu byla další generace herců a hereček. Chci, aby vznikaly další úžasné herecké výkony. A pokud nevyhrajeme, je tahle budoucnost ve vážném ohrožení.“

Téma využívání AI v herním průmyslu zůstává předmětem intenzivních debat. Microsoft minulý měsíc představil Muse, nový generativní nástroj, který má pomoct s prototypováním her na základě zadaných žánrů a mechanismů. Jím vlastněné vydavatelství Activision také čelilo kritice za využití generativní AI při tvorbě obsahu pro Call of Duty. Budoucnost s čilým používáním umělé inteligence při vývoji her je zřejmě nevyhnutelná – otázkou zůstává, jak se s ní společnosti a tvůrci zvládnou vypořádat.