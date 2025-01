Guerrille nechybí ambice, multiplayerovým Horizonem chce zaujmout milion lidí

16. 1. 2025 8:30 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek

V Guerrille krom dalšího dílu trilogie Horizon pracují také na multiplayerovém titulu z neopravěku a ambice jim rozhodně nechybí. V inzerátu na pracovní pozici zkušeného vývojáře uvádějí, že úkolem zaměstnance bude „navrhovat a spravovat víceúrovňovou službu pro více než milion uživatelů napříč celým světem a několika provozovateli cloudových služeb.“

Z povahy pozice je jasné, že jde o práci na online hře. Je zatím velmi brzké a zbytečné dělat soudy, ale je dobré připomenout, že ambiciózních online titulů měla Sony vyhlídnutých spoustu.

Nakonec multiplayerové The Last of Us ani nevyšlo a víme, jak dopadl neslavný Concord, tak snad to není předzvěst selhání i u Guerrilly.