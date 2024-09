Na uzavření příběhu Aloy si pěkně počkáme. Nejdřív má vyjít Horizon Online

30. 9. 2024 11:50 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Není žádným tajemstvím, že Horizon s Aloy v hlavní roli bude trilogie. Jednak Forbidden West končí zvratem, na jehož rozuzlení si budeme muset teprve počkat, navíc loni pokračování jen tak mimochodem oznámilo samo studio ve výroční zprávě. Jenže než se vrátíme do neopravěku završit příběh Aloy, ještě to nějaký ten pátek potrvá. Studio se totiž momentálně soustředí na jiné projekty.

„Horizon Online je jejich další hra, ne třetí díl, což může znamenat, že si na něj počkáme ještě dlouhé roky. Zaměření Sony na hry jako služby nebyl vtip a Horizon Online je jednou z těch her, které ještě nebyly zrušeny,“ říká investigativní novinář Jason Schreier v podcastu Spawn Wave.

Mezi zrušené projekty počítá například multiplayer The Last of Us nebo nedávný debakl Concordu. Správně taky podotýká, že si není jistý tím, kolik lidí vlastně o Horizon Online stojí a jestli to značce spíš neuškodí.

Horizon mezitím expanduje i do jiných teritorií. Dočkáme se například kostičkového Lego Horizon Adventures nebo remasteru jen sedm let starého prvního dílu Horizon Zero Dawn Remastered. Takže pokud máte rádi rusovlasou Aloy a obří dinoroboty, musíte se zatím zabavit u jiných her, protože na třetí díl si nejspíš ještě pěkně dlouho počkáte.