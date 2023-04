Guerrilla potvrzuje třetí díl série Horizon

25. 4. 2023 10:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Minulý týden vyšel očekávaný přídavek do Horizon: Forbidden West, který nese podtitul Burning Shores. Zdárně rozšířil už docela rozlehlý svět o dobrodružství ve spalujícím Los Angeles, které i přes svou krátkost opět dokázalo vtáhnout. Více se dozvíte v recenzi od Pavla Makala, není to ale všechno, co se kolem Horizonu šustlo.

Snad se vám po dodatku postapokalyptický svět s robodinosaury ještě nepřejedl a naopak se těšíte na příběhový nášup. Vyvrcholení celé trilogie je vzhledem k otevřenému konci nevyhnutelné, ale pokud potřebujete oficiální potvrzení z úst vedení studia Guerrilla Games, máte ho mít.

Najdete ho jakoby mimochodem v oficiální zprávě ohledně změn v managementu studia. V ní vedle toho zjistíte, že se dosavadní šéfka studia Angie Smets přesouvá na pozici vedoucí vývojové strategie pro celou filiálku PlayStation Studios. Do vedení týmu se proto posunou Joel Eschler, Hella Schmidt a Jan-Bart van Beek.

Právě tento tým se bude podle zprávy starat o následující tituly, které rozšíří svět Horizonu, specificky o zmíněný online projekt a další dobrodružství Aloy. O něm se spekuluje už nějakou dobu, třeba v prosinci společně s potvrzením multiplayerového titulu samotné studio prohlásilo, že „pokračují ve vytváření epických sólových dobrodružství pro Aloy“. V té době se samozřejmě mohli odvolávat právě na DLC Burning Shores, série se sympatickou zrzkou je ale prý už od počátku koncipovaná coby trilogie, a tak dává smysl, že v Guerrille pracují právě na jejím završení.

zdroj: vlastní video redakce

Mezitím se ještě vedoucí technologického oddělení, Michiel van der Leeuw, společně se svým týmem zaměří na vývoj enginu Decima, aby blížící se hry vypadaly ještě lépe. Vzhledem k tomu, jak pohledně vypadá aktuální Burning Shores, to v podstatě není ani potřeba, ale je fajn, že ani v technologickém odvětví neusínají ve studiu na vavřínech.

Kromě plnohodnotného třetího dílu příběhu Aloy se chystá také online spin-off, ve kterém se budete moct potkat se svými přáteli. Pokud světa míchajícího sci-fi i rustikálno ještě stále nemáte dost, můžete vyrazit i do nedávné odbočky pro PS VR2 Horizon Call of the Mountain, ale také vyhlížet seriálovou adaptaci, která vzniká rukou Netflixu.