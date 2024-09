Nejzbytečnější remaster? Horizon Zero Dawn Remastered bude ještě krásnější

25. 9. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

State of Play potvrdil dlouho spekulovaný remaster akční adventury z neopravěku – Horizon Zero Dawn Remastered. Byť nádherný otevřený svět se sympatickou Aloy vyšel už před sedmi lety, pořád je zatraceně krásný, takže se vlastně nabízí otázka, co přeleštěná verze nabídne nového, protože jestli bych měl kandidáty na slušivý remaster, tak Horizon by mezi nimi rozhodně nebyl.

O převlečení kabátku Zero Dawn do vylepšeného enginu Horizon Forbidden West se postarají zkušení restauratóři ze studia Nixxes. Ti využili nejmodernější technologie, aby putování Aloy po světě zdevastovaném robocidou bralo dech stejně jako před sedmi lety.

zdroj: Sony

Pro remaster vzniklo přes 10 hodin znovu nahraných rozhovorů s jinými postavami za použití mocapu a nepočítaně grafických vylepšení. Fast Travel je bleskurychlý, džungle, zasněžené hory a pulzující města jsou vykreslená s novým nasvícením a ve 4K rozlišení. Oprášením prošly animace, renderování i textury. Ostatně nejvíc napoví oznamovací trailer výše, i když bych přísahal, že v mých vzpomínkách hra takto přesně vypadala už v roce 2017.

Změny potěší i audiofily, zvuk byl od základu předělán a podporuje technologii Tempest 3D Tech2. Hru na vlastní kůži i lépe ucítite, protože využívá haptickou odezvu a adaptivní trigger ovladače Dual Sense, stejně jako se mohou fyzicky znevýhodněni hráči a hráčky těšit na široká nastavení přístupnosti.