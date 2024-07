Čeká nás další stávka herních dabérů, důvodem je využití generativní AI

26. 7. 2024 16:50 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pro herce i dabéry nastává velmi problematické období, kdy se studia, filmová či herní, snaží co nejvíc využívat AI, aby co nejvíc ušetřili. Dneškem začíná nová stávka dabérů, které spojuje odborová organizace SAG-AFTRA, jež aktuálně zaštiťuje na 160 tisíc dabérů. Hlavním problémem je nejasné využívání AI pro reprodukci a generování hlasů, což logicky povede k méně pracovním příležitostem, přičemž ale právě AI bude využívat hlasy herců, které připraví o práci.

Mezi firmami, které budou muset vyjednávat s odborym jsou giganti jako Activision, Disney, EA, Take Two nebo Warner Bros. Odborový svaz SAG-AFTRA přímo uvádí: „(herní dabéři) …si zaslouží stejné základní ochrany a záruky jako herci ve filmech, televizi, streamovacích platformách či hudebníci. Spravedlivou kompenzaci a právo na informovaný souhlas, že jejich tváře, hlasy a těla bude využívat AI. Zcela upřímně, je ohromující, že se videoherní studia nepoučila z loňského roku, kdy se naši členové postavili na zadní a požadovali férový přístup ve vztahu k AI.“

Je pravda, že videoherní produkce v této sféře stále připomíná divokou džungli a hranice se teprve začínají kolíkovat. Ostatně, současná stávka je výsledkem osmnácti měsíců vyjednávání, kdy nedošlo ke vzájemné dohodě a garancím. Zástupci herních vydavatelů na druhou stranu tvrdí, že předložili smysluplné návrhy na ochranu a finanční kompenzaci.

V tuto chvíli se ovšem rozhoduje o dalším směřování celého jednoho povolání, jímž je dabing a časem se to může vztáhnout i na herectví obecně. Současná AI už dokáže velmi dobře reprodukovat hlas konkrétních osob, a to pro mnoho dabérů může znamenat konec kariéry. Což je paradoxní vzhledem k tomu, že bez jejich existence by jaksi studia a jejich AI systémy neměly co kopírovat…

Je jen otázka, jak by měly vypadat kompenzace ohledně využití hlasů a podoby herců pro budoucí projekty, které obstará jen AI. Momentálně ovšem průmysl spíš trápí okolnost, že se, minimálně před rokem, málokdo vůbec ptal na nějaké svolení, natož aby se vyjednávaly kompenzace, byť to opět není univerzální pravidlo. Kupříkladu Paradox platí svým dabérům za další využití v rámci her už s pomocí AI.