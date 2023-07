Dabéři Skyrimu zuří. Moddeři používají AI a jejich hlasy při tvorbě porna

Umělá inteligence otevírá nové možnosti při vytváření her a modifikací. Během pár sekund dokáže vygenerovat assety, ale i zvuky, jejichž nahráváním a úpravami by jednotlivci strávili mnoho hodin usilovné práce. Jenže legislativně zatím není úplně vyřešené, jak v případě AI generovaného obsahu nakládat s autorskými právy. Nedávno jsme psali například o tom, jak Valve blokuje vydávání her na Steamu, na jejichž vzniku se podílela právě umělá inteligence. A teď hlasitě protestují i dabéři Skyrimu. Jejich hlasy totiž moddeři používají k vytváření obsahu pro dospělé.

AI umí z relativně malého audio vzorku dotvořit, přeskládat a vygenerovat úplně nové repliky se stejnou barvou hlasu. Teoreticky tak vzniká prostor pro neomezené deepfake audio stopy, ve kterých mohou NPC říkat úplně cokoliv. A to se dabérům samozřejmě nelíbí. Obzvláště, pokud svůj hlas slyší v explicitním obsahu a pornografických modifikacích.

With the rise of AI voice cloning, voice actors are being abused by the modding communities. As a member of the Skyrim modding scene, I am deeply concerned at the practice of using AI voice cloning to create and distribute non-consensual deepfake pornographic content. pic.twitter.com/ySUFqrtjH0