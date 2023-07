Valve zatím blokuje hry, které pomohla dělat umělá inteligence

3. 7. 2023 15:13 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Digitální obchod Steam, respektive mateřská firma Valve, odmítá vydávat hry, ve kterých byl obsah generován umělou inteligencí. Upozornil na to uživatel Redditu, který se na platformě pokusil publikovat vlastní hru, pro jejíž assety využil AI.

Valve hru odmítlo s vysvětlením, že odmítá vydávat tituly, ve kterých vývojář nemá všechna náležitá práva. „Vaše hra obsahuje assety vytvořené umělou inteligencí, které se zdají využívat materiálů, k nimž má autorská práva třetí strana. Protože je legální vlastnictví AI generovaného obsahu sporné, nemůžeme publikovat vaši hru, dokud neprokážete, že držíte veškerá práva k duševnímu vlastnictví dat, která AI použila k vytvoření assetů pro vaši hru,“ stojí ve zdůvodnění.

Zamítavý postoj společnosti je zřejmě dočasný, než se vyjasní vlastnictví autorských práv. „O možnostech umělé inteligence při vývoji her a jejich zapojení do distribuce na Steamu se stále učíme. Našim cílem není odradit používání AI, místo toho pracujeme na tom, jak ji zapracovat do už existujících zásad vydávání her tak, aby reflektovalo současná autorská práva a zásady,“ uvedlo ve vyjádření pro GamesRadar+ Valve.

Komu vlastně patří obsah vygenerovaný umělou inteligencí? Na tom ve výsledku nesejde. Americký autorský zákon díla stvořená stroji nechrání. Problém spočívá ve způsobu, jakým jsou generativní systémy AI trénovány. Stejně jako většina ostatních modelů strojového učení fungují tak, že identifikují a replikují vzory v datech. Takže aby bylo možné vytvořit výstup, jako je psaná věta nebo obrázek, musí se nejprve poučit ze skutečné práce skutečných lidí.