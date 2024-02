Dabér hlavního hrdiny Deus Ex se loučí

8. 2. 2024 15:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Herec a dabér Elias Toufexis, hráčům známý především jako představitel Adama Jensena v sérii Deus Ex, se na Redditu dojemně rozloučil se svou postavou a poděkoval fanouškům. Rozloučení přišlo v souvislosti s propouštěním ve studiu Eidos Montréal a zrušením dalšího Deus Exu. Toufexis nicméně prozradil, že si je „poměrně jistý“, že se zrušený Deus Ex se stejně neměl točit kolem jeho postavy, tudíž je otázkou, zda by ve hře vlastně vůbec byl. Ohledně dabingu pro zrušené pokračování ho totiž nikdo ani nekontaktoval.

Navzdory tomu Toufexis zrušení lituje, a to prý ne ani tak kvůli sobě, jako spíše kvůli propouštění jeho „přátel“ v Eidosu. Ať už měl být další Deus Ex jakýkoliv, je jeho zrušení škoda, stejně jako je škoda toho, že Adama Jensena s ikonickým chraplákem asi jen tak neuslyšíme, pokud vůbec. Než a pokud se Deus Ex někdy v budoucnu zase vrátí, půjde dost možná o úplně jinou hru s jiným hlavním hrdinou.

Prapůvodně plánovaná trilogie s Jensenem v hlavní roli je tak aktuálně a nejspíš i nadobro mimo hru a zajímavý svět zůstává ležet ladem. Což je obrovská škoda, protože znovuoživení legendární značky v Human Revolution se v roce 2011 opravdu velice povedlo a nedělalo sérii vůbec ostudu. S Mankind Divided z roku 2016 to bylo už složitější, ale navzdory všem diskutabilním prvkům (a příšerné češtině) šlo pořád o velice povedenou hru.

„Pokud jde o Jensena, loučíme se, ale doufejme, že ne navždy. Třeba licenci koupí někdo jiný. Možná uděláme animovaný seriál nebo dokončíme hru. Elon Musk je velký fanoušek a myslím, že má nějaké peníze. Zeptejte se ho někdo! ;),“ napsal na rozloučenou na Redditu Toufexis.