Chystá se celá řada her ze skvělého univerza SteamWorld

14. 5. 2021 13:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Série SteamWorld patří k mým nejoblíbenějším. Krásný výtvarný styl se zde potkává s vytříbeným humorem, zábavnými mechanismy a fajnovými nápady. V rámci jednoho univerza najdete dolovací plošinovku SteamWorld Dig, 2D tahovou střílečku SteamWorld Heist či variaci na Slay the Spire zvanou SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech.

A jak vyšlo najevo, ve vývoji je celá řada nových her z tohoto univerza. Podle finanční zprávy vydavatele Thunderful by mohlo jít rovnou o čtyři kousky naplánované na rok 2022 a 2023. V tuto chvíli není ani jeden z nich oficiálně oznámený a můžeme se pouze dohadovat, kolik z nich bude úplně novými tituly, a zda některé pouze naváží na již existující podsérie.

Osobně bych si bez váhání dal třetí SteamWorld Dig i druhý SteamWorld Heist, ale bez pokračování Questu bych se v pohodě obešel (v tomhle případě mě studio Image & Form trochu zklamalo).

Nové hry ve vývoji ale nejsou jedinou novinkou týkající se univerza SteamWorld. Tvůrci těchto her, zmínění Image & Form, se totiž po letité spolupráci s vydavatelstvím Thunderful spojí v jedinou firmu. A není to tak, že by vydavatel spolkl vývojáře a jejich jméno přestalo existovat. Zaniknou totiž obě jména a celá entita brzy oznámí, jaké nové jméno si osvojí.

Doufejme, že toto prohloubení spolupráce povede jedině k zásobě dalších skvělých her z nádherného světa, který stojí za to objevovat.