Chivalry 2 konečně dorazí i na Steam, přinese novou frakci a koně

18. 5. 2022 12:33 | Novinky | autor: Pavel Makal

Chivalry 2 patří k příjemným překvapením loňského roku a s Alešem nás zběsilé středověké bitky zabavily natolik, že jsme je nakonec protlačili na druhé místo nejlepších multiplayerů v roce 2021. Na PC byla hra až dosud k dispozici pouze na Epic Game Store, roční exkluzivita ale nyní končí a palcátem či rybou se mohou po hlavách třískat i hráči na Steamu.

Pozornost by ovšem měli věnovat všichni hráči bez ohledu na platformu. I oni totiž dostanou velký bezplatný update, který do hry přinese novou frakci, mapy a především dlouho očekávané koně, kteří výrazně ozvláštní hratelnost díky jízdním soubojům.

Současní majitelé hry se budou moci v dohledné době zapojit do bety, která má zásadní nový prvek otestovat. Také si v něm osahají zmíněný nový hratelný národ, Osmanskou říší inspirovanou Tenosii, která do hry přinese mimo jiné i dosud chybějící východní estetiku.

Dvě nové mapy s úkoly nesou názvy The Razing of Askandir, kde si užijete plenění na motivy vypálení alexandrijské knihovny, a The Breach of Baudwyn, jejímž hlavním lákadlem jsou ničivé kanóny. Novinkou, která akcentuje boj z koňských hřbetů, je mapa Charge of Wardenglade, koně ale budou implementováni i na ostatní bojiště.

Hra na Steam dorazí 12. června, zmíněný update bude k dispozici na všech platformách současně. Chivalry 2 si můžete kromě PC zahrát i na současné a minulé generaci konzolí.

zdroj: Vlastní