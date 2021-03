Chcete Warhammer: Vermintide ve světě Dungeons & Dragons? Brzy vyjde Dark Alliance

16. 3. 2021 17:33 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio Wizards of the Coast se před nějakým časem konečně rozhodlo rozšířit svět stolního RPG Dungeons & Dragons o zástup nových videoherních adaptací. Už nějakou dobu můžete v předběžném přístupu hrát Baldur’s Gate III inspirované světem i herním systémem předlohy a letos v létě si k tomu přidáte hru, která má předlohu přímo v názvu – Dungeons & Dragons: Dark Alliance.

Dark Alliance bude kooperativní řezničinou pro čtyři hráče, a nápadně tak připomíná velmi populární a podobně laděnou hru Warhammer: Vermintide 2 z „konkurenčního“ fantasy světa. Dark Alliance se odehrává v tom nejprofláknutějším zasazení, kterým je Forgotten Realms a konkrétně oblast Icewind Dale.

Mezi čtyřmi hrdiny najdete proslulého Drizzta Do’Urdena a jeho legendární společníky: Catti-brie, Bruenora a Wulfgara. Každý bude mít své přednosti a společně budou v akčních bitkách využívat kombinování vlastních útoků a specialit.

zdroj: Foto: Wizards of the Coast

Postavíte se před taková monstra, jakými jsou například ledoví obři, bílí draci a beholdeři, kterým se pokusíte zabránit ve využívání úlomků krystalu k ničení všeho, co jim přijde do cesty. Za tímto účelem budete vyrážet na rozličné mise v převážně temných kulisách vymrzlé tundry.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance vyjde 22. června na PC, PlayStationu 4, PlayStationu 5, Xboxu One a Xboxu Series X/S. Mezi generacemi konzolí obou výrobců nabídne zdarma upgrade/downgrade, tedy při koupi jedné hry dostanete druhou na novou či starou generaci.

V tuto chvíli jsou již spuštěné předobjednávky. Základní verze hry vás vyjde na 40 eur a za předobjednání dostanete balíček zbraní beholdera pro vaše hrdiny. K dispozici je také deluxe edice za 60 eur s dalším balíčkem zbraní a rozšířením Echoes of the Blood, které vyjde někdy po základní hře. Ve vybraných obchodech pak za stejnou cenu bude k mání i fyzická verze deluxe edice ve steelbooku se soundtrackem a artbookem, viz obrázek výše.