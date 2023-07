Chcete se naladit na Baldur? Humble Bundle nabízí sadu klasických RPG

28. 7. 2023 10:46 | Novinky | autor: Jan Slavík

Je vcelku jasné, u jaké příležitosti Humble Bundle nabízí kolekci tradičních RPG. A kdyby to člověka nenapadlo hned, dojde mu to alespoň z názvu sady: Baldur's Gate & Beyond. Sbírku klasických her na hrdiny si ale samozřejmě může doplnit či rozšířit i ten, kdo se třeba do novinky studia Larian hned pouštět neplánuje, ačkoliv spojitost je zřejmá – z osmi nabízených položek jich hned sedm souvisí s výpravami do Zapomenutých říší.

V sadě pochopitelně najdete titul, který nastavil (nebo s tím alespoň pomohl) laťku kvality pro izometrické tradiční hry na hrdiny na další dekády dopředu – Baldur's Gate: Enhanced Edition i s datadiskem Siege of Dragonspear, který vyšel v roce 2016, tedy téměř dvacet let po původní hře.

Dále obdržíte i Baldur's Gate: Faces of Good and Evil, což je rozšíření obsahující... šest charakterových portrétů. O hodnotě podobného DLC by se za běžné situace nejspíš dalo s úspěchem polemizovat, ale když už je součástí balíku, tak nakonec proč ne. Portréty lze mimochodem využít i v pokračování, ačkoliv to hra oficiálně nepodporuje – stačí soubory s obrázky ručně nakopírovat do podsložky portraits.

O zmíněné pokračování samozřejmě nebudete ochuzeni. Další hra v nabídce je titul, bez jehož zmínky se neobejde žádná debata o nejlepších klasických RPG všech dob – Baldur's Gate II: Enhanced Edition. Pak můžete přichystat kožichy, protože se zamíří do mrazivých končin prostřednictvím Icewind Dale: Enhanced Edition. A vrátit se zahřát do zemí okolo Mečového pobřeží pak půjde v Neverwinter Nights: Complete Adventures, což je verze klasického RPG obsahující i šest obsahových rozšíření.

Komu už by po všech těch výpravách začínal Faerûn trochu lézt krkem, může zamířit do jiného astrálního plánu a vychutnat si trochu metafyzické, silně upovídané a fenomenálně napsané RPG, na které sice při rozpravách o tom nejlepším občas někdo pozapomene, ale rozhodně by neměl: Planescape: Torment: Enhanced Edition. A na závěr můžete Zapomenuté říše opustit úplně, protože poslední titul v nabídce je relativně nová pecka Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Celý balík všech dobrodružství vás vyjde minimálně na necelých 11 eur, ale, jak je na Humble Bundle zvykem, zaplatit můžete, o kolik víc chcete. Sada bude k dispozici ještě třináct dní a část z utržených peněz pak pomůže charitě Active Minds, která se soustředí na péči a šíření povědomí o problematice mentálního zdraví mladých lidí.