Český překlad Stalker 2: Heart of Chornobyl je hotový

Známý překladatel Filip Ženíšek hlásí hotovo. Na sociální síti X se pochlubil dokončením české lokalizace očekávaného Stalkera 2: Heart of Chornobyl, a to s dodatkem, že by zářijovému vydání hry snad už nemělo nic bránit. Nový výlet do Zóny má termín naplánovaný na 5. září pro PC a Xbox Series X/S, od prvního dne bude dostupný také v předplatném Game Pass.

Ze Zóny se mi vůbec nechtělo, a proto jsem velmi rád přijal nabídku přeložit deskovou hru S.T.A.L.K.E.R., která u nás vyjde nejspíš příští rok. — Filip Aleth Ženíšek (@AletheiasCZ) June 17, 2024

Stalker 2 tak s českou lokalizací neporuší dosavadní tradici série. Původní Stalker: Shadow of Chernobyl vyšel v roce 2007 s titulky, později se dokonce dočkal i dabingu v naší mateřštině. Kompletní lokalizaci dostal i Stalker: Clear Sky, v případně Call of Pripyat už jsme si ale museli vystačit pouze s texty.

Češtinu nicméně najdete pouze v krabicových edicích, do digitálních verzí hry už si ji musíte sami namodovat. Nedávno vydaná konzolová trilogie Legends of the Zone pak vzhledem k této jejich dřívější absenci trochu paradoxně české titulky obsahuje, a to převzaté z počítačových verzí, dabing byste v ní ale už hledali marně.

Ženíšek dodává, že se mu ze Zóny po dokončení překladu videoherního Stalkera 2 nechtělo, a tak se rozhodl přeložit i deskovku Stalker: The Board Game, která by do českých obchodů měla zamířit pravděpodobně příští rok.

Stalker 2: Heart of Chornobyl se na nedávné akci Xbox Game Showcase připomenul atmosférickým trailerem se záběry z hraní. Hra z dílny GSC Game World má za sebou poměrně pohnutý vývoj, který narušila ruská invaze na Ukrajinu a s ním spojené stěhování týmu do Prahy. I s dokončeným překladem už ale vydání snad konečně nestojí nic v cestě.

zdroj: GSC Game World