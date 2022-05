Válkou ovlivněný vývoj Stalkera 2 opět pokračuje

23. 5. 2022 12:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ještě na začátku letošního roku se ve studiu GSC Game World řešily naprosto běžné problémy s vývojem a datum vydání hry Stalker 2: Heart of Chornobyl bylo odloženo z dubna na 8. prosinec. Jenže i toto datum může být ohrožené stále trvající válkou na Ukrajině.

Studio zkraje března oznámilo odsunutí vývoje na vedlejší kolej, aby se mohlo soustředit na zajištění bezpečí svých zaměstnanců a rodin, z nichž se někteří údajně přesunuli do pražských kanceláří. Ten samý měsíc se studio odmlčelo i na svém Discordu.

Ten ale konečně zase ožívá a komunitní manažer studia s přezdívkou Mol1t na něm hned má pro všechny fanoušky dobré zprávy – vývoj hry pokračuje! Na tuto skutečnost upozornil polský web Gry-Online (via PC Gamer), který dodává, že vývojáři ještě přiblížili možnosti obtížnosti – hráči budou mít kontrolu nad mírou výzvy a myslí se i na ty nejnáročnější z nejnáročnějších.

Nic víc v tuto chvíli nezaznívá, ale dá se předpokládat, že Stalker 2: Heart of Chornobyl (nejde o překlep, viz článek) vlivem války nestihne plánované datum vydání 8. prosince a setkáme se s ním až v příštím roce. Ať už si ho zahrajeme kdykoli, bude to na počítačích a Xboxu Series X|S.