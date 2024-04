Český looter shooter Vigor vyjde konečně i na PC

19. 4. 2024 9:30 | Novinky | autor: Adam Homola

České studio Bohemia Interactive, celosvětově známé sérií Arma a zombie survivalem DayZ, oznámilo blížící se vydání své free-to-play akce Vigor na PC. Hra, která vyšla nejdřív exkluzivně na Xboxu v roce 2018, načež se v naprosto tragickém a sotva hratelném portu (recenze) dostala i na Switch, vyjde do konce léta i na PC. Nejdřív v programu předběžného přístupu, a to navzdory faktu, že jde už o několik let vydanou a updatovanou hru.

Předběžný přístup bude na počítačích nejdřív k zakoupení s různými bonusy, přičemž by měl trvat jen zhruba tři měsíce – po vydání plné verze pak bude Vigor free-to-play i na PC.

Zájemci o účast ve fázi předběžného přístupu si budou muset pořídit Reinforcements Pack v hodnotě 20 dolarů. Tento balíček zahrnuje vedle přístupu do hry i řadu dalšího obsahu, jako jsou exkluzivní zbraně, titul, uniforma, různé kosmetické prvky a podobné drobnosti.

Fascinující je, že ve chvíli, kdy se hra překlopí z programu předběžného přístupu do plné verze, smažou vám tvůrci veškerý dosažený postup a budete začínat na zelené louce (zakoupené věci vám ale zůstanou).

Za připomenutí stojí, že Vigor přenese hráče do postapokalyptického Norska v alternativních 90. letech minulého století. Hra je sice akční, ale nejde o žádnou zběsilou střílečku. Spíše tu jde o opatrný postup, přežití, sbírání věcí a crafting. Čím úspěšnější budete na bojišti, tím víc si můžete vylepšit svou „základnu“ a ladit si tak domeček k obrazu svému.

Vigor vyjde na Steamu v rámci placeného předběžného přístupu už někdy v průběhu příštího měsíce. A následně, zhruba za výše zmíněné tři měsíce, tam vyjde v plnohodnotné verzi zadarmo.