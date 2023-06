Červnové předplatné PlayStation Plus Extra a Premium se ponese ve znamení oslav výročí

15. 6. 2023 12:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

To to letí! Od zavedení nové formy předplatného PlayStation Plus a jeho rozdělení na tři úrovně už uplynul rok. V Sony si u příležitosti prvního výročí přichystali deset dní oslav, během nichž proběhnou různé akce – mezi 20. a 30. červnem se budou rozdávat wallpapery a ikony, spuštěním specifických her můžete získat speciální digitální sběratelské předměty a 24. a 25. června proběhne také multiplayerový víkend, během něhož se budete moci pustit do klání (či spolupráce) s dalšími hráči i bez aktivního předplatného.

Navíc se chystá i soutěž o PlayStation 5 a PSVR2 – zájemci o účast mohou po 20. červnu zamířit na stránky PlayStation Plus a zodpovědět pár soutěžních otázek. Sony dále hlásí, že hodlá rozšiřovat své služby týkající se streamovaného hraní a v blíže nespecifikované budoucnosti si (nejen) předplatitelé budou moci z cloudu zahrát i tituly určené pro PS5.

A samozřejmě ani v červnu nebudou uživatelé a uživatelky luxusnějších verzí předplatného ochuzeni o rozšířenou nabídku her, které mohou zařadit do svých knihoven:

Nikomu by neměla uniknout skvělá roguelite plošinovka Rogue Legacy 2, která vás nechá zdolávat nástrahy rozlehlého hradu s celými generacemi hrdinů. Hra si od Pavla odnesla krásnou devítku.

zdroj: Cellar Door Games

Stejně tak se nesmí přehlédnout záležitost, která učarovala nejen Patrikovi natolik, že ji v recenzi ozdobil plnou desítkovou palbou, ale i rovnou všem ostatním tak moc, že jsme ji prohlásili za hru roku 2021. Správně, řeč je o tajemné, fascinující a nevyzpytatelné Inscryption.

zdroj: Devolver Digital

Chystá se i další devítková pecka, kterou Pavel v recenzi označil za nejlepší želví hru posledních dekád: Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge. Zájemci o zdravou dávku nostalgie, která se ještě k tomu výborně hraje, nemusí váhat.

zdroj: Dotemu

Dále se budete moci vypravit na karibský ostrov Yara ve Far Cry 6, zatnout tam tipec tyranskému vůdci, postřílet miliardu jeho pohůnků, nalovit u toho trochu zvěře, nachytat ryby, zápasit s kohouty, hledat poklady a samozřejmě bokem dobýt pár tuctů nepřátelských táborů. Zkrátka klasika, která si v recenzi vysloužila sedmičku.

zdroj: vlastní video redakce

Zájemce o něco originálnějšího by naopak mohla potěšit krátká, ale silná a kvalitní adventura Tacoma, která vypráví o osudech astronautů na poškozené vesmírné lodi. Hra v naší recenzi obdržela pohlednou osmičku.

zdroj: Archiv

U sci-fi ještě zůstaneme, ale tentokrát se silnou kyberpunkovou příchutí a s drobnou procházkou po dystopické Praze, protože další hra, kterou můžete přidat do sbírky, je akční i stealthové dobrodružství Adama Jensena v podání Deus Ex: Mankind Divided. V recenzi jsem před sedmi lety (Neříkal jsem, že to letí?) také sáhl po osmičce.

zdroj: Archiv

Mimo zmíněné se můžete chystat na další příděl a vyzvednout si třeba akční řežbu Killing Floor 2, upírský gamebook Vampire: The Masquerade – Coteries of New York, staromilské RPG Elex II, skvělý metafyzický hlavolam The Talos Principle, rubačku Soulstice a mnoho dalších. Hry budou k dispozici od téhož dne, kdy propuknou i zmíněné oslavy – od 20. června.