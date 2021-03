Ceny BAFTA 2021 ovládl Hades. Factorio nominaci neproměnilo

26. 3. 2021 15:15 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Včera se konalo slavnostní vyhlášení herních cen Britské filmové akademie. Ceremoniál proběhl už podruhé digitálně. Pět sošek včetně výhry v hlavní kategorii nejlepší loňské hry si odnesl Hades, hned tři hry si pro sebe uzmuly každá po dvou cenách: Animal Crossing: New Horizons, The Last of Us: Part II a Sackboy: A Big Adventure.

The Last of Us: Part II zvítězilo s rekordním počtem hlasů v jediné kategorii, o níž nerozhoduje odborná porota, ale veřejnost, a odneslo si hlavní diváckou cenu. Kategorii o nejlepší prvotinu, kde bylo nominované české Factorio, ovládl horor naruby Carrion.

Kompletní seznam vítězů najdete níže pod záznamem z včerejšího vyhlášení.