CD Projekt zrušil samostatný multiplayer Cyberpunku, místo toho ho přidá přímo do hry

31. 3. 2021 10:26 | Novinky | autor: Adam Homola

Příběh vývoje Cyberpunku 2077 pořád ještě není u konce. CD Projekt RED ho bude psát nejen letos, ale i v příštích letech. Důkazem toho budiž aktuální video vedení firmy cílené především na investory, nicméně i tak plné zajímavých informací i pro ty, kdo v akciích CD Projektu nemají uložené jmění. Především o multiplayeru Cyberpunku, ale řeč došla i na marketing budoucích titulů, restrukturalizaci studia, mobilní hry a seriály.

Multiplayer

CD Projekt v celém videu několikrát jasně zdůrazňuje, že jeho hlavním záběrem budou i do budoucna velká příběhová RPGčka se singleplayerem. Jen s tím rozdílem, že aktuálně se mění přístup studia k online hraní, a tak nově tam, kde to tvůrcům bude dávat smysl, budou multiplayerové prvky přímo v samotných hrách.

První na multiplayerové ráně je Cyberpunk 2077. Ten v současné době žádný multiplayer nemá a nikdy ho mít ani neměl. Dříve oznámený tříáčkový multiplayer Cyberpunku měl být samostatným titulem. Jenže vedení CD Projektu své plány přehodnotilo a projekt zrušilo. Namísto toho multiplayer implementují do původní hry, tedy přímo do Cyberpunku 2077. Jak přesně bude fungovat a vypadat, to nevíme a nejspíš se to jen tak nedozvíme.

Totéž se týká i dříve potvrzeného další hry ze světa Zaklínače. Ten zatím nemá jméno, datum vydání a ani nevíme o čem vlastně bude, ale pokud si vývojáři usmyslí, že to dává smysl, bude v dalším Zaklínači i multiplayer. Jestli hned od začátku, nebo až časem, je zatím ve hvězdách. Každopádně víme, že o samostatný multiplayerový titul nepůjde.

Ať už to s multiplayerem do Cyberpunku a dalšího Zaklínače dopadne jakkoliv, letos se ničeho takového nedočkáme a pravděpodobně o tom ani neuslyšíme detailnější informace. Pro příštích zhruba devět měsíců mají vývojáři plné ruce práce se Cyberpunkem, kde chtějí stihnout tři hlavní věci: patche/updaty, malá bezplatná DLC a konečně taky vydat hru na nové generaci konzolí. Verze hry pro PlayStation 5 a Xbox Series X totiž pořád není, v rámci zpětné kompatibility tam můžete hrát jen verzi z PS4 a Xboxu One.

Zajímavá větička padla právě ve chvíli, kdy CD Projekt zmínil současnou generaci konzolí. Update na ně prý vyjde až ve chvíli, kdy hra „dosáhne standardu, na který cílí.“ V podstatě tak můžeme říct, že CD Projekt bude považovat Cyberpunk 2077 za dokončený po vydání hry na PS5 a XSX. Pokud do té doby vyjde několik patchů minimálně tak velkých jako aktuální 1.2, možná se jim to i podaří.

Red 2.0

Jedním z hlavních zaměření současného i budoucího CD Projektu má být další rozšiřování záběru jednotlivých značek. Tedy aby Cyberpunk nebyl jen jednou jedinou hrou (nebo časem třeba sérií RPG). Cílem je, aby pro Cyberpunk existovaly mobilní hry, seriály (viz oznámené anime), merchandise apod.

Dobrým příkladem této strategie může být Zaklínač, kde se na hardcore RPG postupem času navršily věci jako seriál na Netflixu, karetní hra Gwent nebo mobilní hra v rozšířené realitě Monster Slayer, která momentálně podléhá testování ve vybraných regionech.

CD Projekt sice zatím mobilní hru Cyberpunku 2077 neoznámil, ale uvedl, že ji vedení z dlouhodobého hlediska zvažuje. Stejně tak je ve hře i hraný film či seriál.

Řeč došla i na marketing a vůbec komunikaci studia navenek. Z marketingu a PR pro Cyberpunk 2077 se prý vývojáři hodně poučili a vedení bylo jasné, že zrovna tohle se do budoucna musí změnit. Základem má být začít dělat marketingovou kampaň až mnohem později, co nejblíž k vydání hry. Což ale neznamená, že by studio nemohlo tu a tam vydat menší teaser na projekt vzdálený klidně několik let, jen v něm těch konkrétních slibů asi moc nebude.

Vedení také dospělo k závěru, že záběry z budoucích projektů budou v rámci marketingové kampaně ukazovat na všech platformách. Právě to byl jeden z největších marketingových průšvihů Cyberpunku, protože tak, jak hra vypadala v trailerech, vypadala v reálu jen na těch nejvýkonnějších počítačích. A ty, oproti ostatním platformám a běžným herním PC, vlastní jen hrstka lidí.

CD Projekt také prochází na pohled dost zásadní restrukturalizací. Mění přístup k práci (z vodopádového modelu přechází na agilní vývojové metody, zavádí flexibilní týmy) s tím, že jedním z hlavní cílů je využívat konkrétní funkce a prvky enginu pro více her bez větších problémů.

Cílem firmy je začít příští rok vyvíjet dvě AAA hry najednou. Což mě osobně popravdě dost děsí – nezapomínejme totiž, že ani ten do nebes vynášený třetí Zaklínač neměl zrovna ideální start. Ale budiž, snad se šéfové CD Projektu z Cyberpunku poučili a nic takového se už v budoucnu nebude opakovat.