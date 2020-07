Časopis Game Informer zřejmě prozradil remaster Spider-Mana pro PlayStation 5

28. 7. 2020 10:13 | autor: Patrik Hajda

Před pár měsíci oznámené volné pokračování výborného Spider-Mana s podtitulem Miles Morales stále obestírá spousta otazníků. Nejprve museli tvůrci vyjasňovat, že nejde o plnohodnotnou velkou hru, ale pouhý spin-off. Že nejde o rozšíření, ale cosi velikostí srovnatelné s Uncharted: The Lost Legacy.

A někde se objevila i zmínka o možném remasteru původního Spider-Mana, na kterou Sony ani Insomniac ještě nereagovali. Ale časopis Game Informer v tom má docela jasno.

Redditový uživatel Definitely Not Ryan sdílel výňatek fotky z nového čísla Game Informeru, ve kterém stojí: „Miles Morales není tradiční pokračování, jelikož vyjde v bundlu s remasterovanou verzí Spider-Mana od Insomniacu, která naplno využije hardware PlayStationu 5.“

Z věty by mohlo vyplývat, že nepůjde o samostatně stojící titul, což je ale v konfliktu s dosavadní prezentací hry. Možnost koupit si Milese Moralese a remaster Spider-Mana buď zvlášť, nebo v bundlu by mi přišla smysluplnější, ale počkejme si na oficiální potvrzení či vyvrácení z vyšších míst.

Remaster Spider-Mana by každopádně dával smysl. Jednak jde o prodejně velmi úspěšný titul, který by v modernizované podobě mohl znovu zabodovat a třeba i pomohl prodat novou konzoli, a jednak víme, že Miles Morales se odehrává ve stejném městě, které bylo jen na určitých místech updatované pro účely PS5. A když už upravíte to samé město pro jednu hru, proč to nevyužít i pro tu druhou?

A nabízí se ještě otázka trochu jiného bundlu – Spider-Mana a samotné konzole PlayStation 5. Na internetu je spousta povedených uživatelských vizí (co třeba tahle?) a design konzole je zjevně víc než vhodný pro zajímavé edice.

Snad se něčeho takového dočkáme. Miles Morales vyjde koncem letošního roku exkluzivně na PlayStationu 5.