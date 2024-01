Capcom zpětně zavedl DRM do 11 let staré hry. Pokračuje tím v tažení proti modům

Capcom se začátkem roku rozhodl do 11 let starého Resident Evil: Revelations v tichosti dodat protipirátskou DRM ochranu Enigma. Hráči a hráčky si aktualizace samozřejmě všimli, částečně i proto, že řadě z nich hru rozbila. Nespokojených hlasů je plné komunitní fórum hry na Steamu a o rozhořčení svědčí i review bombing na stránce hry. Japonský gigant proto ochranu z akčního hororu raději zase spěšně stáhnul.

„Kvůli chybám v posledním updatu vracíme hru na poslední stabilní verzi. Omlouváme se za způsobené problémy. Jakmile vyřešíme technické potíže, opět aktualizaci zveřejníme,“ omluvil se Capcom a dává tím zjevně najevo, že protipirátskou ochranu hodlá zavést i přes vlnu nevole.

Motivací je v tomto případě zřejmě boj s mody. Vydavatelský dům totiž mezi modifikacemi a cheaty nevidí rozdíl a myslí si, že poškozují nejen morálku firmy, ale i dobré mravy společnosti. Rozhořčení lze asi částečně chápat, protože například do jejich novinky Resident Evil 4 už existuje přes 1 700 modifikací jen na stránce NexusMods a samozřejmě, že celá řada z nich je lechtivých.

Zpětné zabezpečování knihovny her Capcomu se ale netýká jenom značky Resident Evil. DRM obdržely třeba hry ze série Mega Man nebo remaster Ghost Trick: Phantom Detective.

Wake up babe, new Mega Man Battle Network Legacy Collection update just dropped.



This one adds, uh... (checks notes) ah, new DRM.



The same DRM was recently added to Mega Man Zero/ZX Legacy Collection: https://t.co/erjhZZPP02 pic.twitter.com/EH8bsFu0jb