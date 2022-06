Capcom využil 10. výročí k oznámení Dragon’s Dogma II

Vydavatelství Capcom v noci na dnešek odstreamovalo méně než čtvrthodinku věnovanou hře Dragon’s Dogma, která slavila své 10. narozeniny. Fanoušci tohoto fantasy RPG, v němž lezete po obrovitých bossech a nabízíte své společníky jiným hráčům skrze originální asynchronní multiplayer, doufali, že oslavy znamenají i růžovou budoucnost pro značku, a to se jim nakonec vyplnilo.

Sám tvůrce Dragon’s Dogma Hideaki Icuno poté, co zrekapituloval vymýšlení světa hry, její vývoj a nedávné anime od Netflixu, si sundal mikinu a odhalil tričko s logem hry Dragon’s Dogma II. Omluvil se hráčům, že museli na oznámení čekat tak dlouho a je to bohužel vše, co na konto pokračování prozradil.

Capcom na Twitteru dodal, že hra poběží na RE Enginu stejně jako poslední Resident Evily a Monster Hunter Rise, k čemuž Geoff Keighley na svém Twitteru uvedl, že se hra momentálně nachází v předprodukční fázi. Na Dragon’s Dogma II si tedy ještě počkáme a není vůbec jasné, na jakých platformách hra vyjde.

The cycle begins anew.

We’re happy to announce that Dragon’s Dogma II is currently in development.



Built by Dragon’s Dogma veteran Hideaki Itsuno using our proprietary RE ENGINE, it will elevate gameplay and visuals to whole new levels. pic.twitter.com/ong5iA6E5q