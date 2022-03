Bundle s tisícovkou her vybral již 13 milionů korun na pomoc Ukrajině

8. 3. 2022 15:25 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V probíhající válce se kdekdo snaží všemožnými způsoby pomoct Ruskem napadené Ukrajině. Sami můžete napřímo poslat peníze jedné z mnoha sbírek u nás i ve světě, ale stejně tak pomůžete tím, že sami sobě uděláte radost a přijdete si na balík zajímavých her.

Obchod Itch.io zaměřený na nejrůznější indie hry po následujících 10 dní nabízí balíček her, z nějž se veškerý výdělek rozdělí mezi dvě charity International Medical Corps a Voices of Children. Balíček, který vás vyjde na pouhých 10 dolarů, obsahuje neuvěřitelných 991 položek (většina her, pár jiných kusů softwaru a soundtracků) od 732 tvůrců, což je něco, co snad ani není v lidských silách vyzkoušet (výzva přijata?).

Hráči zatím dohromady přispěli více než 13 miliony korun, což je polovina z plánovaného kulatého cíle 1 milionu dolarů. O většině titulů jste pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale indie hry umějí být velice originální, podivné, neštítí se nejrůznějších témat a mohou být i mnohem citlivější než klasická produkce zavedených velkých studií.

Mezi nabízenými kousky najdete i populární hru Skatebird, adventuru Blackbone, tower defense plošinovku Kingdom Two Crowns, legendární střílečku Superhot, metroidvanii Sundered, geniální logickou hru Baba Is You, oceňovanou plošinovku Celeste, fajnovou logickou hru Golf Peaks a stovky a stovky dalších.