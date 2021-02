Březen do PS Plus přinese Final Fantasy, invazi z cizí dimenze i diorama

27. 2. 2021 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Tento víkend máte poslední šanci si vyzvednout únorovou nabídku pro předplatitele PlayStation Plus, 2. března ji totiž vystřídá nová čtveřice titulů. Blíží se nám sice jaro, ale patrně také lockdown, který díky Sony můžete strávit s předělávkou kultovního RPG, sci-fi survivalem nebo s logickou hrou plnou pitoreskních modýlků. A něco pro majitele PS VR by se též našlo.

Pravděpodobně nejzajímavější hrou z březnové čtveřice je loňská první část remaku Final Fantasy VII. Ta se včera dočkala oznámení next-genového updatu a také DLC s bonusovou kapitolou za Yuffie, ale v tomto případě pozor - až update pro PS5 vyjde, s verzí z PS+ si ho nebudete moct stáhnout. Výkonu novější konzole a kratších nahrávacích časů samozřejmě využít můžete, s grafickým upgradem ale posléze budete mít smůlu.

zdroj: Square Enix

Druhým titulem pro třetí měsíc v roce je akční střílečka z pohledu třetí osoby Remnant: From the Ashes z roku 2019. V generovaných světech se sami nebo až se dvěma dalšími spoluhráči snažíte přežít ve světě obsazeném monstrózními okupanty z jiných dimenzí. Boj o přežití sestává ze shánění zásob a boje proti více než stovce druhů nepřátel včetně epických soubojů s bossy.

zdroj: Gunfire Games

Třetí březnovou hrou je čerstvá novinka, logická hra z pohledu vlastních očí Maquette. Abyste v řešení hádanek byli úspěšní, musíte pochopit, jak svět inspirovaný obrazy M. C. Eschera funguje. Díky rekurzivním zmenšeninám totiž budete různě ovlivňovat i okolní prostředí.

Maquette si skrz PS+ zahrajete pouze na PlayStationu 5, ale pokud konzoli ještě doma nemáte a plánujete její pořízení, budete si ji do knihovny moct přidat skrz webové rozhraní.

zdroj: Annapurna Interactive

Čtvrtým, ale ne tak docela poslední titulem pro příští měsíc je střílečka ve virtuální realitě Farpoint. Pustit se do ní s arzenálem rozmanitých zbraní můžete pustit sami, anebo v online koopu s kamarádem. Své schopnosti posléze můžete otestovat i v několika soutěživých módech.

zdroj: Impulse Gear

Slibovala jsem vám čtyři hry, ale pokud se do PlayStation Plus hodláte přihlásit až během března, dostanete ještě pátou. Stále můžete stáhnout multiplayerové demoliční derby Destruction AllStars, které do předplatného přibylo už během února. Na vyzvednutí všech zmíněných her budete mít čas do 5. dubna 2021.