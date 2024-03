Bethesda připomíná The Elder Scrolls VI. Raná verze vývojáře velmi baví

26. 3. 2024 10:43 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

The Elder Scrolls: Arena, která položila základní kámen pro jednu z nejslavnějších sérií fantasy RPG, oslavila 30 let od vydání. U této příležitosti Bethesda zveřejnila příspěvek, kde se ohlíží do historie, ale také láká na to, co nás čeká v budoucnu. Řeč samozřejmě není o ničem jiném než o The Elder Scrolls VI.

Pokračování je momentálně ve vývoji, dokonce už existuje v hratelné podobě. „I dnes nás návrat do Tamrielu při hraní raných verzí naplňuje stejnou radostí, vzrušením a příslibem dobrodružství,“ píše Bethesda v oslavném příspěvku.

Happy 30 years of The Elder Scrolls: pic.twitter.com/dvCiFnZo6T — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) March 25, 2024

Že se na The Elder Scrolls VI pracuje, není žádným překvapením. Bethesda tenhle fakt potvrdila už před šesti lety, kdy na E3 2018 zveřejnila první kratičkou upoutávku. Zároveň tehdy bylo jasné, že je její příští fantasy RPG hudbou vzdálené budoucnosti, protože nejprve potřebovala dokončit své loňské sci-fi RPG: Starfield.

Na konci loňského roku se hlavní designér Skyrimu Bruce Nesmith nechal slyšet, že Bethesda musela šestý díl oznámit tak brzy, protože fanoušci byli připravení do studia napochodovat s vidlemi a pochodněmi. Přitom dodal, že většinu podrobností Bethesda stejně zveřejní až během půlroku před vydáním. Tenhle postup se prý studiu dříve osvědčil.

Šéf Bethesdy Todd Howard v této souvislosti zmínil, že kdyby mohl The Elder Scrolls VI oznámit znovu, nejspíš by to udělal méně oficiálně a spíš mezi řečí. Hodně prý přemýšlel nad tím, jestli tak raného oznámení nového pokračování vlastně nelituje.

Šestý díl série The Elder Scrolls stále nemá oficiální podtitul, stejně jako zatím nevíme, kde se bude odehrávat. Kromě něj Bethesda chystá také Fallout 5, který ale opět vyjde až několik let po něm.

Pokud chcete oslavit 30. výročí The Elder Scrolls: Arena stylově, hra je zdarma dostupná na Steamu i na GOGu. Sice jde už o velmi retro zážitek, třicet let je v herním průmyslu něco jako věčnost, ale není od věci si občas připomenout, odkud vzešly dnes legendární série.

zdroj: Archiv

Co se týče jejího šestého dílu, podle interních dokumentů Microsoftu vyjde nejdříve v roce 2026 a zřejmě půjde o konzolovou exkluzivitu pro Xbox, ale vzhledem k poslednímu vývoji situace kolem dnes již bývalých exkluzivit tohle rozhodnutí nemusí být úplně definitivní.