Berte Shadow Tactics a Raymana zdarma. A k tomu trial Assassin’s Creed Odyssey

15. 12. 2021 10:13 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Proud her zdarma zjevně ani zdaleka nevyschl. Pokud si pospíšíte a navštívíte hlavní stránku GOGu, určitě nepřehlédnete banner s famózní taktickou hrou Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Stačí pouhé jedno kliknutí a kvalitní zážitek už čeká ve vaší knihovně.

Nelze přitom přehlédnout příhodnost této akce. Shadow Tactics se totiž po letech dočkala rozšíření Aiko’s Choice, které sice nepřináší nic nového, ale pokud budete mít po dohrání chuť na nášup téhož, pak je to jasné řešení.

Ubisoft zase u příležitosti svých 35. narozenin rozdává skvělou plošinovku Rayman Origins. Není možná až tak skvělá jako pozdější mistrovské dílo Rayman Legends, ale víte, co se to říká o tom darovaném koni… Hru si vyzvedněte v launcheru Ubisoft Connect nebo na webu.

Nakonec ještě jednou Ubisoft, který ale v tomto případě nerozdává, jen půjčuje. Počínaje zítřejší desátou ranní a konče pondělní osmou večerní bude k vyzkoušení Assassin's Creed Odyssey – celá hra na všech platformách, což mimo jiné znamená, že si můžete vyzkoušet i včera vydaný příběhový dodatek. Odyssey můžete stahovat už teď, abyste nepřišli o nic z herního času.