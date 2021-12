Kassandra ve Valhalle? Ubisoft propojuje poslední dva Assassiny novými bezplatnými příběhy

14. 12. 2021 13:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak predikoval insider Tom Henderson, tak se skutečně stalo. Nejenže se Assassin's Creed Valhalla příští rok dočká třetího rozšíření Dawn of Ragnarök, které z vás udělá mocného Odina, ale právě teď se můžete zadarmo pustit do nových příběhů, které propojují Valhallu s Assassin's Creed Odyssey.

Jak Assassin's Creed Valhalla, tak Assassin's Creed Odyssey dostávají z ničeho nic po jednom novém příběhu, které se neschovávají za žádnými placenými DLC či season passy, ale jsou okamžitě dostupné všem zadarmo ve formě updatu.

zdroj: Ubisoft

V Odyssey na vás čeká nové dobrodružství Kassandry a Alexia zvané Ti, jichž si ceníme, pro jehož započetí ale musíte něco udělat. Předně se po vás požaduje dohrát první kapitolu hry a dostat se do oblasti Megaris, ale pokud si tímto dodatkem nechcete vyzradit něco z příběhu původní hry, měli byste ji pro jistotu nejprve dohrát.

Je rozhodně moc hezké, že se Ubisoft touto formou vrací ke staršímu Assassinovi, a nedá mu tak spát, ale přeci jen o něco zajímavěji zní nový příběh pro Assassin's Creed Valhalla, jelikož v něm se Eivor setkává s Kassandrou. A toto propojení dvou her může dopadnout všelijak.

Pro započetí nového příběhu Osudové setkání musíte dosáhnout čtvrté úrovně své vesnice a dokončit úkol Moudrý přítel. V obou případech nových příběhů nejde jen o dodatečné vyprávění, ale podíváte se i na nové ostrovy, takže asi nepůjde o vyloženě malé bonusové dodatky.

Pustit se do nich můžete od dnešního dne zadarmo v jednotlivých hrách, a jelikož o nich Ubisoft mluví jako o vůbec prvním crossoveru mezi Assassiny, tak se třeba někdy v budoucnu dočkáme i dalších. Na to nelze říct nic jiného než: „Proč by ne!“